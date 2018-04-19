هل يمكن تقوية عضلات الأكتاف والأرجل بنفس التمرين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



يحتوي جسم الإنسان على عددٍ كبير من العضلات، وتمتاز العضلات بإعطاء الجسم شكلاً جميلاً وقوةً وصلابةً، كما أنّها تحمي عظام الجسم والمفاصل من الإصابة بالكسور أثناء تعرّض الجسم للإصابات، وتعد العظام والمفاصل من الأجزاء الحركية التي يجب أن تكون صلبةً ومتينةً، عضلات الكتف والأرجل من أهم العضلات التي يجب تقويتها بممارسة بعض التمرينات الخاصة، وهي تمرينات بسيطة تُناسب المرأة والرجل، كما أنّها تمنح عضلات مليئة بالأنسجة وخالية من الدهون المتراكمة، وإلى جانب ممارسة التمارين فإنّه يجب اعتماد نظام غذائي غنيّ ومفيد للتمكّن من مضاعفة قدرة وقوة العضلات.



وبما ان رتم الحياة سريع ومزدحم فهل يمكن تنفيذ تمارين واحدة لعضلات الأكتاف والأرجل معا دون الاضطرار إلى عمل تمارين منفصلة لكل جزء؟؟ ضيفي في الاستوديو الكوتش وليد ياري مدرب اللياقة البدنية يجيب عن هذا التساؤل.



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