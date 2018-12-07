مع نهاية 2018.. إليكم قائمة بـ"أسوأ مدربي ولاعبي" كرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع اقتراب العام 2018 على الإنتهاء، فإنّ القوائم بـ"أفضل" اللاعبين والمدربين لهذا العام على صعيد كرة القدم كثيرة. إلاّ أن موقع "غول العربي" اختار نشر قائمة بـ"أسوأ المدربين واللاعبين" للعام 2018.

وجاء الترتيب بحسب الموقع كالتالي:

1- يواخيم لوف - مدرب المنتخب الألماني، الذي مُني بهزيمة نكراء بخروجه من مونديال فرنسا 2018.

2- أليكسيس سانشيز - لاعب نادي مانشستر يونايتد. بحسب "غول العربي"، فإنّ "سانشيز يلعب بلا روح مع فريقه، علماً أنه كان أحد أفضل لاعبي البريميرليغ مع الجانرز".

3- لويس كاريوس - ألماني الأصل ويلعب كحارس لمرمى نادي ليفربول الانجليزي. أخطاؤه في نهائي دوري الأبطال ليست سهلة.

4- جولين لوبيتيغي - المدير الفني لفريق ريال مدريد الذي أدخل الفريق في دوامة يحاول التعافي منها حتى الآن.

5- جوزيه مورينيو - مدرب نادي مانشستر يونايتد. غياب الروح والأداء مع الخسائر المتتالية ستضعه في قائمة أكثر المدربين سوءاً.

6- خورخي سامباولي - مدرب منتخب الأرجنتين، الذي كان أداؤه باهتاً في مونديال فرنسا 2018.

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