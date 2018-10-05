أخيرا.. المدرب "مورينيو" يعترف بتقصيره

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لم يحقق "مانشستر يونايتد" الفوز على ملعبه هذا الموسم سوى في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام "ليستر سيتي"..

ونتبجة لهذه النتائج، أقر المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو"، الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن الأداء الذي يقدمه فريقه "مانشستر يونايتد" ليس جيدا بما يكفي، وذلك في تصريحات عشية استضافته نيوكاسل يونايتد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتلقى "الشياطين الحمر" ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، آخرها في المرحلة السابعة أمام المضيف وست هام 1-3، في أسوأ بداية لهم في بطولة إنجلترا منذ 29 عاما، كما خرجوا بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي (درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وتعادلوا سلبا هذا الأسبوع مع ضيفهم فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويترافق هذا الأداء المخيب للنادي الشمالي، مع توتر في علاقة مورينيو مع أحد أبرز لاعبيه، الفرنسي بول بوغبا، وتقارير صحافية عن احتمال انتهاء العلاقة قريبا بين الفريق والمدرب الذي يقوده للموسم الثالث، ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الغد ضد نيوكاسل بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، علما أنه فاز مرة واحدة على أرضه (من ثلاث مباريات) في الدوري المحلي.

في مؤتمر صحافي مقتضب عقده صباح اليوم، قال مورينيو ردا على سؤال عما إذا كان يوافق على أن هذه النتائج ليست جيدة بما يكفي لناد من هذا الحجم، أجاب "أنا موافق"، واعتبر مورينيو أن مباراة الغد ستكون على قدر كبير من الأهمية لفريقه الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط عن المتصدر، غريمه وحامل لقب الموسم الماضي "مانشستر سيتي"..

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