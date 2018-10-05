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مورينيو لا يخطط للاستقالة من تدريب مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادى مانشستر يونايتد حسم أمره بشأن مستقبله مع الفريق ولا يخطط للاستقالة من منصبه في الوقت الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يشعر بأنه يتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات، ويرى أن إدارة النادي قادرة على بذل المزيد من الجهد لحمايته من هجوم اللاعبين السابقين والناقدين.

ويملك المدرب الحالي للفريق عقدا مع الشياطين الحمر حتى صيف 2020، وسيحتاج لترتيب أوراقه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل مواجهة يوفنتوس مرتين بدوري الأبطال، وكذلك مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

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#رياضة #كرة قدم #جوزيه مورينيو #مانشستر سيتي

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