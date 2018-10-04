برشلونة يهزم توتنهام برباعية في أبطال أوروبا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حسم برشلونة بسهولة موقعته أمام مضيفه الإنجليزي توتنهام، بالفوز عليه باربعة اهداف مقابل هدفين، على ملعب "ويمبلي"، في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل اهداف برشلونة ، فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش في الدقائق 2 و28، وليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 56 و90، فيما أحرز هاري كين وإيريك لاميلا لتوتنهام في الدقيقتين 52 و66.

وارتفع رصيد الفريق الكاتالوني لـ6 نقاط، متساويا مع إنتر ميلان، الذي تغلب في التوقيت ذاته على بي إس في أيندهوفن 2-1، أما توتنهام فمني بهزيمته الثانية على التوالي بعد السقوط أمام الفريق الإيطالي 1-2 في الجولة الأولى.

وعانى توتنهام من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه، مثل يان فيرتونن وكريستيان إريكسن وديلي ألي وموسى ديمبيلي، وعاد إليه الحارس الفرنسي هوجو لوريس بعد شفائه من الإصابة.

إقرأ أيضاً:

نابولي يقتنص الفوز على ليفربول في اللحظات الأخيرة

رونالدو ينفي اغتصاب أمريكية في لاس فيغاس