نابولي يقتنص الفوز على ليفربول في اللحظات الأخيرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق فريق نابولي الإيطالي فوزاً ثميناً وقاتلاً على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف ضمن المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووقّع لورينزو إنسيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفى الشوط الأول، كاد نابولى يحرز الهدف الأول بعد تسديدة قوية ميليك، ولكن أليسون تصدى للكرة ببراعة فى الدقيقة 33، وفشل ليفربول خلال الشوط فى تنفيذ هجمة منظمة، لينتهى الشوط الأول 0/0.

وفى الشوط الثانى، بدأ ليفربول فى الهجوم، وسدد محمد صلاح كرة على يسار حارس نابولى فى الدقيقة 68، ولكنها خرجت خارج الملعب، وفى الدقيقة 82، مرر الظهير الأيسر لنابولى كرة عرضية، قابلها البديل ميرتنز بيمناه، لترتطم الكرة بالعارضة، وبعدها بأربع دقائق فقط، كاد محمد صلاح أن يحرز هدف الفوز، ولكن أوسبينا حارس مرمى نابولى، نجح فى الحفاظ على شباكه نظيفة.

وفى الدقيقة 90، أحرز نابولى هدف الفوز بعد عرضية من كاليخون، وسددها إنسينى فى شباك الحارس أليسون بيكر، لتنتهى المباراة بفوز نابولى 0/1.

إقرأ أيضاً:

رونالدو ينفي اغتصاب أمريكية في لاس فيغاس

كرستيانو هدفي اجمل من هدف صلاح