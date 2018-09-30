كرستيانو هدفي اجمل من هدف صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال محامو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد مجلة "دير شبيغل" الألمانية يطالبون فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به, بعدما نشرت المجلة اتهامات "دون سند قانوني" تدعي فيها امرأة أميركية بأن نجم يوفنتوس اغتصبها عام 2009.

وأوضح المحامي كريستيان شيرتز، أن تقرير المجلة الألمانية تحدث عن الشبهات بصورة غير قانونية في جانب مرتبط بخصوصية الإنسان، ولذلك فإن رونالدو يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق به.

وذكرت المجلة نقلا عن محامية المشتكية، أن حادثة الاغتصاب المفترضة وقعت في يونيو 2009 داخل غرفة في فندق بمدينة لاس فيغاس، وفق ما نقلت رويترز.

وأضافت المحامية ليسلي مارك ستوفال، أن المشتكية كاثرين مايورغا لم يسبق لها أن تحدثت عن الاعتداء الجنسي المفترض، لان النجم البرتغالي منحها 375 ألف دولار كي تلتزم الصمت.

وأشارت المحامية إلى أن الهدف من الدعوى هو محاسبة رونالدو في محكمة مدنية على الجروح التي تسبب بها للضحية، وما نجم عنها من تبعات.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس التحرير في المجلة الألمانية، ألفريد فنزيرل، إن "دير شبيغل" وجهت أسئلة مكتوبة إلى المحامين وإدارة أعمال رونالدو قبل نشر التقرير.

من ناحيتها، قالت كاثرين إنها تعبت مما لحقها، ولذلك قررت أن تتخلص من الاتفاق الذي وقعته قبل سنوات طويلة ثم أحست بندم شديد.

وفي سياق آخر لمّح النجم البرتغالي إلى تجاهل هدفه "المقصي" الذي سجله في شباك فريقه الحالي يوفتنوس في بطولة دوري أبطال أوروبا عندما كان يلعب لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدو في مقطع مصور على حسابه في إنستغرام إن ذلك الهدف كان أجمل من هدف النجم المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما قال صاروخ ماديرا البالغ من العمر 33 عاما: "بان صلاح استحق الفوز بجائزة بوشكاش وسجل هدفا جميلا"، مردفا: "ولكن دعونا نكون صادقين، ولا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأجمل".

ونوه رونالدو إلى أن ذلك لم يؤثر عليه قائلا: "أنا لم أصب بخيبة أمل، فهذه هي سنة الحياة.. أحيانا نفوز وطورا نخسر"، وتابع: "ما يهمني هو أنه خلال 15 عامًا من اللعب، أنني تمكنت من الحفاظ على نفس مستوى الأداء".

وكان البرتغال الدولي ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" إلى جانب هدف غاريث بيل في نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، بالإضافة إلى هدف محمد صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وفي سياق منفصل ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفكر في جعل حفل توزيع الجوائز للأفضل في العالم إلزامياً على المترشحين للجوائز بسبب غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عن الحفل الأخير.

وكان رونالدو وميسي غابا عن حفل توزيع جوائز الأفضل التي أُقيمت في لندن، رغم ترشح البرتغالي لجائزة أفضل لاعب في العالم، والثنائي لجائزة بوشكاش لأفضل هدف.

ووفقاً لصحيفة "اس" الإسبانية، فإن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أبلغ المحامي الخاص بالفيفا، بحث إمكانية جعل حضور حفل "الأفضل" إلزاميًا لكل المرشحين.

ويرى إنفانتينو أن عدم حضور رونالدو وميسي للحفل الأخير، كان بمثابة عدم احترام للاتحاد وللاعب لوكا مودريتش الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقًا على البرتغالي والنجم المصري محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ذلك القرار يعني صياغة عقود لإلزام الأندية واللاعبين بحضور الاحتفال في السنوات القادمة.

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