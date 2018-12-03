استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن استخدام تقنية الفيديو، في الموسم الجاري لدوري أبطال أوروبا.

وقال حساب الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، إنه بعد إجراء كثير من الاختبارات على تقنية الفيديو، قرر الاتحاد الأوروبي استخدامها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بداية من دور الـ16 في فبرايرمن العام المقبل.

وأكد اليويفا، أن قراره جاء بعد أن تم إجراء تدريبات خاصة للحكام على استخدام هذه التقنية الجديدة، التي طبقت في عدة بطولات أبرزها نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

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