قبل راموس.. تعرفوا إلى 5 لاعبين أوقفوا بسبب المنشطات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مشكلة كبيرة بسبب المنشطات، بعدما كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية مستنداتٍ تدين الأخير، وتأتي رداً على بيانه بشأن التسريبات التي أظهرت قيامه بكسر قواعد حظر المنشطات في مناسبتين سابقتين.

وكانت المناسبة الأولى في العام 2017 خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، حيث تناول راموس حينها مادة ديكساميثازون المحظورة. وفي نيسان/أبريل الماضي، خرق راموس التعليمات بالاستحمام عقب المباراة وهو ما يتنافى مع المادة 77 في قواعد AEPSAD والتي تنص على أن المسؤول عن جمع العينات يجب أن يمنع الرياضي من الاستحمام أو التبول عقب المباراة. إلاّ أنّ نادي "ريال مدريد" نفى ما أشيع عن استخدامه قائده المنشطات، مؤكداً أنّ "التسريبات بهذا الشأن غير صحيحة".

ولكن، مع هذه المشكلة فإنّ الكثير من اللاعبين تمّت إدانتهم بهذا الأمر في وقتٍ سابق، ونعرض لكم أبرز نجوم كرة القدم الذين تمّ توقيفهم عن اللعب بسبب تعاطي المنشطات:

1- إدغار ديفيدز: تمّ توقيفه عن اللعب عام 2001 لمدة 4 أشهر، عندما كان في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

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2- بيب غوارديولا: تعرض غوارديولا للإيقاف 4 أشهر في عام 2001، عندما كان لاعباً في صفوف فريق بيريشيا الإيطالي.

(تويتر)

3- ياب ستام: أوقف ستام عن اللعب عندما كان لاعباً في صفوف لاتسيو الإيطالي لمدة 5 أشهر وكان ذلك في عام 2002.

(تويتر)

4- أدريان موتو: أوقف لمدة 7 أشهر عام 2003 بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين وكان ذلك بعد توقيعه لنادي تشيلسي.

(تويتر)

5- دييغو مارادونا: أوقف لمرتين عام 1991 و 1994 مع فريق نابولي والمنتخب الأرجنتيني بعد تعاطيه مادة الكوكايين.

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مصدر الصورة: goal.com

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