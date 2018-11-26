مدرب ليفربول يقرر الإبتعاد عن التعاقدات الشتوية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قرر المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب عدم التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وابدى كلوب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رضاه التام عن التشكيلة الحالية التي يمتلكها ليفربول، رغم الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبو الفريق الانجليزي.

ونوهت الصحيفة البريطانية، أن قرار كلوب قد يكون صادمًا لجماهير ليفربول خاصة بعد الفشل في التعاقد مع نبيل فقير من ليون الفرنسي، وعدم تعويض البرازيلي فيليب كوتينيو الذي رحل إلى برشلونة في يناير 2018.

ورأت صحيفة "ديلي ميل" أن كلوب بات يسير على خطى المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي قرر هو الآخر عدم ضم أي لاعب في يناير المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بعد مرور 13 جولة.

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