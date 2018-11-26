صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المتميز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حصد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جائزة الرياضي العربي المتميز، ضمن فئات الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس أمناء الجائزة، في دبي، صباح اليوم الإثنين، للإعلان عن الفائزين بكافة فئات الجائزة، والتي تعد الأكبر في العالم على صعيد قيمة الجوائز الرياضية وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم.

وحضر المؤتمر كل من مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي، عضو مجلس الأمناء، رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المري، أمين عام الجائزة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.



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