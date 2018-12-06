ليفربول يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا بثلاثة اهداف مقابل هدف على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وحقق وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه تشيلسي، ليتلقى الفريق اللندني ضربة موجعة بتلقيه الخسارة للمباراة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل فولهام مع ضيفه ليستر سيتي 1 / 1، وإيفرتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف سيتي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم بيرنلي بهدف مفاجيء حمل توقيع جاك كورك في الدقيقة 54، لكن جيمس ميلنر أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 62.

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