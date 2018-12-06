برشلونة يهزم ليونيسا ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل برشلونة لدور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا باربعة اهداف مقابل هدف.

وخاض الفريق الكتالوني المباراة بمجموعة من البدلاء، بعدما سبق له أن فاز بهدف مقابل لاشيء في مباراة الذهاب، ليفوز بخمسة اهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح منير الحدادي التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه دينيس سواريز ومالكوم دي أوليفيرا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و44.

وقلص الضيوف الفارق بتسجيل جوسيب سينيي هدفا في الدقيقة 54، ثم عاد دينيس سواريز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الرابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.

وصعد أتلتيكو مدريد للدور ذاته، عقب فوزه السهل 4 / صفر على ضيفه سانت أندرو (أحد أندية الدرجة الثالثة) في وقت سابق أمس.

كان أتلتيكو فاز 1 / صفر في مباراة الذهاب، ليظفر ببطاقة الترشح للدور المقبل عن جدارة، عقب فوزه 5 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح توماس ليمار التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 48، وأضاف نيكولا كالينيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وعزز آنخيل كوريا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 55، ثم اختتم فيتولو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80.

من جانبه، تأهل جيرونا لدور الستة عشر أيضا، بفوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

كانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب ألافيس انتهت بالتعادل 2 / 2، ليفوز جيرونا 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور المقبل.

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