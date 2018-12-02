موراتا يشدّ أنظار جماهير "تشيلسي" بقصّة شعره الجديدة (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لفت مهاجم فريق تشيلسي، اللاعب الاسباني ألفارو موراتا اهتمام جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه الانكليزي بـ "باوك سالونيكا" اليوناني، خلال الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-0.

وكان موراتا قدّ شدّ الأنظار إليه من خلال قَصَّة شعره المغايرة لما تعوّدت عليه الجماهير الانجليزية، غلى جانب ضربة رأسه القوية للكرة التي هزّت شباك الفريق اليوناني.

وفي هذا الإطار، فقد كشف موقع جريدة "ذا صن" البريطانية أنّ "جماهير تشيلسي رأت أن قصة الشعر الجديدة ستساعد موراتا على استعادة تألقه المعهود بعدما عجز عن ذلك في مباريات عدّة، لا سيما أنه يمرّ بفترة عصيبة مع ناديه الإنجليزي، بعدما فشل في هز الشباك في أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة من جماهير "البلوز" بسبب مستواه المتذبذب مع الفريق اللندني".

وفي السياق، علّق شخص عبر موقع "تويتر" على قصة شعر موراتا الجديدة قائلاً: "يجب على موراتا قص شعره دائماً، فذلك يساعده على تسجيل الأهداف مرة ثانية".

وأضاف آخر: "على الأقل سيركز موراتا الآن على كرة القدم أكثر من تركيزه على شعره( في إشارة إلى قصة شعره السابقة)".

وتوقع مغرّد آخر أن "ينهي موراتا الموسم الكروي مع تشيلسي بتسجيله 50 هدفاً" وقال: "موراتا قص شعره، سيسجل 50 هدفاً في هذا الموسم".

وينتظر عشاق الكرة المستديرة، اللقاء الذي سيجمع تشيلسي، اليوم الأحد، مع فولهام في مباراة برسم الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

(DW)

مصدر الصورة: BeSoccer

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