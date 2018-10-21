تشيلسي يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

خطف تشيلسي تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، بافتتاح الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة تستمر عقدة مانشستر يونايتد الذي لم يحقق أي فوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ 6 سنوات، حيث يرجع آخر انتصار للشياطين الحمر على أكتوبر 2012 عندما فاز الفريق بنتيجة 3-2 قبل اعتزال السير أليكس فيرجسون مدرب الفريق الأسطوري.

تقدم تشيلسي على مانشستر يونايتد بهدف روديجر في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وسجل أنطوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 55 وعاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 وسجل روس باركلي هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 96.

وبدأ تشيلسي المباراة ضد مانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية: كيبا في حراسة المرمى، ألونسو، لويز، روديجر، أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، نجولو كانتي، هازارد، موراتا، ويليان.

بينما خاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة ضمت: دي خيا في حراسة المرمى، يونج، ليندلوف، سمالينج، شاو، ماتا، ماتيتش، بوجبا، راشفورد، لوكاكو، مارسيال.



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