اليوم.. هدفٌ واحد ويكسر صلاح "رقم القرن".. هل ينجح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي عملاقا شمال انجلترا، ليفربول وايفرتون، مساءَ اليوم الأحد (19.30 KSA)، في مباراة ديربي "ميرسيسايد" ضمن الجولة 14 من البريميرليغ. وفي هذا اللقاء المُنتظر، فإنّ نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، أصبح باستطاعته تحطيم رقم قياسي عمره 120 عاماً لفريقه ليفربول، في حال قام بتسجيل هدفين في هذه المباراة.

في الأبعاد، فإنّ هذا الأمر يعني أنّ صلاح سيدخل تاريخ ليفربول مرّة جديدة لناحية عدد الأهداف الكبير في فترة قصيرة. وبذلك، فإنّ مباراة اليوم تحمل رقم 50 لصلاح، وقد سجّل في مبارياته الـ49 السابقة 39 هدفاً. ومن هنا، فإنّ صلاح في حال إحرازه الهدف رقم 40، فإنّه سيكون بذلك قد عادل رقماً استمرَّ من عام 1898، كان حققه وقتئذ لاعب ليفربول جورج آلان الذي نجح في تسجيل 40 هدفاً في أول 50 مباراة له مع الفريق الأحمر.

وفي هزّ صلاح شباك وايفرتون بهدفين، فإنّ ذلك سيمنحه الرقم القياسي الأول والخالص بمفرده بمعدل 41 هدفاً في 50 مباراة.

ومع كلّ هذا، إلاّ أنّ مهمة صلاح ليس سهلة، على الرغم من أنه لعب ضدّه مرة واحدة الموسم الماضي، وسجّل هدفاً رائعاً أنهى المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب "انفليد". فخصم اليوم ليس عادياً، إذ يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، وبشباك قوية لم تهتز سوى 15 مرة في 13 جولة.

للمزيد:

يوفنتوس يكتسح فيورنتينا بثلاثية ويعزز صدارته للكالتشيو