يوفنتوس يكتسح فيورنتينا بثلاثية ويعزز صدارته للكالتشيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا كبيرا على مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي" معقل الفيولا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وتقدم الأوروغوياني رودريغو بينتانكور في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وأضاف قلب الدفاع جيورجيو كيليني الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ثم أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 79 عبر ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم مع البيانكونيري ، بخلاف 5 قام بصناعتهم هذا الموسم، ليكون مساهمته حتى الآن مع فريقه بـ15 هدف خلال 14 مباراة.

بهذا الفوز الكبير يعزز يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بالوصول للنقطة 40 ، في الوقت الذي توقف فيه رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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