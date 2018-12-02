إيكاردي يحيط مستقبله مع إنتر ميلان بالغموض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



تجنب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، الرد على حقيقة وجود اهتمام من يوفنتوس وريال مدريد للتعاقد معه، في الفترة المقبلة.

وأكد إيكاردي، في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" بأنه لايخفي أهدافه، والتي كان منها اللعب في دوري أبطال أوروبا، والفوز باللقب مع فريق إنترميلان".



وتطرق مهاجم الإنتر للحديث عن تجديد عقده، قائلاً: "عندما يأتي الوقت المناسب سأجدد، واندا تعرف ما تفعله بشكل جيد، إنها تعرف كيف تتصرف أمام وسائل الإعلام، أثق بها تمامًا، هي تعرفني جيدًا وتعرف كم أهتم بالخصوصية".

وأضاف: "اهتمام يوفنتوس؟ سمعت عن ذلك، لكنني أركز فقط على القيام بوظيفتي بشكل جيد، عليك أن تسأل واندا وأوسيليو. لعب كرة القدم بالنسبة لي يعد أكثر شيء ممتع وهو الوظيفة التي حلمت بها".

وواصل: "ريال مدريد؟ لا يبدو أن ذلك هو الوقت المناسب، بالنظر إلى النتائج، أنا بخير في مكاني الحالي".

وأردف: "حراس المرمى وظيفتهم الإنقاذ، المدافعين وظيفتهم الدفاع، ولاعبي الوسط مهمتهم هي خلق الفرص بينما مهمة المهاجم هي التسجيل. العديد من الناس تتحدث عن مشاركتي في المباريات، وهو أمر غير كافٍ بالنسبة للكثيرين".

واختتم: "لكنني لا أهتم بما يقوله النقاد، أعرف طريقة واحدة لمساعدة زملائي ومديري الفني وهي التسجيل. إنني أعيش دائمًا من أجل الأهداف، إنها مهمتي".





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