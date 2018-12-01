نابولي يرفض عرض مانشستر يونايتد لشراء "كوليبالي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكدت أنباء صحفية ان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قدم عرضًا ضخما من أجل التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي ، مدافع نابولي الإيطالي. مانشستر يونايتد عرض 103 ملايين يورو، من أجل ضم كولي بالي، إلا أن العرض قوبل بالرفض فورا من قبل أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي.

وانضم كوليبالي إلى صفوف نابولي في عام 2014 قادمًا من جينك، في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن السلطة التفاوضية بين أيدي النادي، في ظل إلغاء الشرط الجزائي من عقد اللاعب، بعدما جدد عقده في الأشهر القليلة الماضية حتى عام 2023.

ونوهت الصحيفة بأن كوليبالي يستحق رقمًا قياسيًا بالفعل، كونه من وجهة نظرها أفضل مدافع حاليًا، مستدلة بالهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، الذي انتقل للريدز، وأصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

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