مورينيو يعلن غياب سانشيز حتى نهاية العام الجاري

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن التشيلي أليكسيس سانشيز، قد يغيب حتى نهاية العام الجاري بسبب الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف مورينيو، في المؤتمر التقديمي لمواجهة ساوث هامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز أن "سانشيز يعاني من إصابة خطيرة، و لن يلعب مجددًا هذا العام".



وتابع مورينيو "فيل جونز قد يشارك أمام ساوثهامبتون، لوك شاو لن يلعب بسبب الإيقاف، آشلي يونج لديه 4 بطاقات صفراء، ديوجو دالوت سيكون أساسيًا غدًا".

وأوضح "نحن نريد الإبقاء على الحارس ديفيد دي خيا، سنسمح له بالتفكير واتخاذ القرار، أتوقع انتهاء الأمور على أفضل نحو".

وواصل "نحن بحاجة للمزيد من النقاط، من أجل تحسين موقفنا في جدول ترتيب البريميرليج، نريد أن نقلص الفجوة مع أندية المقدمة".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

وأردف "سنلعب مباراة صعبة غدًا أمام ساوثهامبتون، يجب أن نبدأ المواجهات بشراسة وعدوانية وحسم الأمور في وقت مبكر".

وحول الانتصار القاتل أمام يونج بويز، علق "لا أعتقد أن العديد من الأندية هنا أو في الخارج يفوزون بالعديد من المباريات في الوقت القاتل".

وتابع "في دوري الأبطال حصلنا على 4 نقاط في الوقت القاتل، وفي البريميرليج فعلنا ذلك أمام بورنموث ونيوكاسل، ربما لم نكن نستحق الهدف الثاني الذي تلقيناه أمام تشيلسي".

وحول مروان فيلايني، أوضح "الجميع يعرف أن اللاعب البلجيكي ليس مارادونا، لكن نعلم ما الذي يمكن أن يقدمه لنا، كما أنه يفيدنا في أكثر من مركز".

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