محمد صلاح بعيداً عن الرياضة ينتصر للقطط والكلاب المصرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أعلن الملك المصري هداف ليفربول محمد صلاح عن موقفه تجاه ما تردد من أنباء عن تصدير مصر للقطط والكلاب الضالة إلى بلاد آسيوية.

وعبر حسابه على تويتر نشر صلاح صورتين لقططه من نوع الهميملايا وعلق بالقول "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"

وذيل تغريدته بهاشتاغ "لا لانتهاك حقوق الحيوان " .

تأتي تصريحات صلاح المناهضة للحيوانات في وقت تشهد فيه مصر جدلاً بشأن ما قيل إنه قرار من السلطات بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام.

من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول الموضوع ، قائلًا إنه "لا صحة لهذا الكلام وهو سوء فهم وتفسير خاطئ من أحد الصحفيين، ومصر لا تصدر الكلاب."

وأضاف متحدث «الزراعة»، أن وزارة الزراعة لا تستورد أو تصدر الكلاب والقطط، وهناك إجراءات صحية تتبعها الوزارة على خروج الحيوانات الأليفة، أو النباتات الزراعية.

يأتي ذلك على خلفية، تداول أنباء عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تصدير 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة.

وحظي موقف صلاح بتأييد كبير على منصة تويتر الذي أشاد بجانب صلاح الانساني ، وأعيد تغريد الصور التي نشرها أكثر من 5 آلاف مرة .

مصدر الصورة : حساب محمد صلاح على تويتر

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