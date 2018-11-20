المغرب يتقدم بهدف نظيف على تونس في الشوط الأول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتهى الشوط الأول من اللقاء الودي بين المغرب وتونس، الهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة 37.

المباراة يستضيفها ملعب رادس الأولمبي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون يونيو القادم.

المنتخب المغربي يخل مواجهة اليوم وهو منتش بفوزه الغالي الذي حققه مؤخرا على أسود الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليضمن بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، ويقدم أبناء هيرفي رينارد مستوى رائع كسب احترام الجميع في الفترة الأخيرة.

منتخب تونس قادم من خسارة أمام منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببرج العرب في الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا ليخسر صدارة المجموعة، ويسعى لمصالحة جماهيره بتقديم عرض قوي أمام أسود الأطلسي.

تقابل المنتخبين من قبل وجها لوجه في 29 مباراة فاز المغرب بـ 7 لقاءات وفازت تونس بـ 5 مواجهات و17 مباراة إنتهت بالتعادل بين الفريقين وكانت أهم مقابلة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 4 وفازت بها تونس بنتيجة 2-1.

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