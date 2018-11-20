تونس تتمسك بمشاركة ثنائي الزمالك في ودية المغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمسك المنتخب التونسي بمشاركة الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبي الزمالك في المباراة الودية المقرر إقامتها مع المغرب الثلاثاء.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مسؤولي الزمالك لعودة الثنائي التونسي إلى القاهرة وعدم المشاركة في مباراة تونس الودية للحاق بالفريق قبل مباراة الداخلية الخميس المقبل بالدوري، لكن المنتخب التونسي تمسك بمشاركة الثنائي، خاصة أن اللقاء ضمن الأجندة الدولية الرسمية.

ويعود فرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى القاهرة بعد غد، الأربعاء، وبالتالي سيكون مشاركة اللاعبين في مباراة الزمالك والداخلية أمر مستبعد ليواصل اللاعبان الغياب للقاء الثاني على التوالي بعد الغياب أمام الإنتاج الحربي في المباراة الأخيرة للإيقاف.

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