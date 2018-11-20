تاريخ التنافس بين "أسود" المغرب و "نسور" تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تمام الساعة 18:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات، و20 بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء، تتلاقى "نسور قرطاج" (المنتخب التونسي) مع "أسود الأطلس" في لقاءٍ ودي منتظر يجمعهما على أرض "إستاد برادس" الأوليمبي التونسي، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستنطلق في الكاميرون الصيف المقبل.

والتنافس بين نجوم الكرة الأفريقية ليس جديداً، إذ بدأ بتاريخ 23 تشرين الأول 1957، حيثُ تلاقى الفريقان في 29 مباراةٍ، فاز المغرب بـ7 منها بينما فازت تونس بـ5، أما 17 مباراة الأخرى، فانتهت بالتعادل. إلاّ أنّ أهم مواجهةٍ كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2004، حيثُ انتهت بفوز تونس بنتيجة 2 - 1.

ونعرضُ لكم في هذا الجدول تفاصيل الـ29 مباراةٍ بين "الأسود" و"النسور"، بدءاً من العام 1957 وصولاً إلى العام 2017:

إحصائيات المنافسة المقابلات فوز المغرب تعادل فوز تونس تصفيات كأس العالم 14 1 11 2 كأس الأمم الأفريقية 4 0 2 2 تصفيات كأس الأمم الأفريقية 4 3 0 1 تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين 4 2 2 0 ألعاب البحر الأبيض المتوسط 3 1 2 0 كأس العرب 1 0 1 0 مباريات ودية 11 4 6 1 المجموع 41 11 24 6

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