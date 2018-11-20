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تاريخ التنافس بين "أسود" المغرب و "نسور" تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تمام الساعة 18:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات، و20 بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء، تتلاقى "نسور قرطاج" (المنتخب التونسي) مع "أسود الأطلس" في لقاءٍ ودي منتظر يجمعهما على أرض "إستاد برادس" الأوليمبي التونسي، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستنطلق في الكاميرون الصيف المقبل.

والتنافس بين نجوم الكرة الأفريقية ليس جديداً، إذ بدأ بتاريخ 23 تشرين الأول 1957، حيثُ تلاقى الفريقان في 29 مباراةٍ، فاز المغرب بـ7 منها بينما فازت تونس بـ5، أما 17 مباراة الأخرى، فانتهت بالتعادل. إلاّ أنّ أهم مواجهةٍ كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2004، حيثُ انتهت بفوز تونس بنتيجة 2 - 1.

ونعرضُ لكم في هذا الجدول تفاصيل الـ29 مباراةٍ بين "الأسود" و"النسور"، بدءاً من العام 1957 وصولاً إلى العام 2017:

جدول مباريات تونس - المغرب 1957 - 2017
التاريخ المكان المتنافسان النتيجة المسابقة
     23 تشرين الأول / اكتوبر 1957      بيروت، لبنان تونس - المغرب       1 – 3 دورة ألعاب العرب 1957
     30 تشرين الأول / أكتوبر 1960 الدار البيضاء، المغرب تونس - المغرب 2 – 1 تصفيات كأس العالم 1962
     13 تشرين الثاني / نوفمبر 1960      المنزه، تونس تونس - المغرب 2 – 1 تصفيات كأس العالم 1962
     22 كانون الثاني / يناير 1961      باليرمو، إيطاليا تونس - المغرب 1 – 1 تصفيات كأس العالم 1970، مباراة فاصلة
         27 نيسان / ابريل 1969       المنزه، تونس تونس - المغرب 0 – 0 تصفيات كأس العالم 1970
          18 أيار / مايو 1969 الدار البيضاء، المغرب تونس - المغرب 0 – 0 تصفيات كأس العالم 1970
        13 حزيران / يونيو 1969     مارسيليا، فرنسا تونس - المغرب 2 – 2 تصفيات كأس العالم 1970
     30 تشرين الثاني / نوفمبر 1975      تونس، تونس تونس - المغرب 0 – 1 تصفيات الألعاب الأولمبية 1976
     12 كانون الأول / ديسمبر 1976 الدار البيضاء، المغرب تونس - المغرب 1 – 1 تصفيات كأس العالم 1978
      9 كانون الثاني / يناير 1977      المنزه، تونس تونس - المغرب 1 – 1 تصفيات كأس العالم 1978
            6 آذار / مارس 1978     كوماسي، غانا تونس - المغرب 1 – 1 كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1978
            7 آب / أغسطس 1985    الرباط، المغرب تونس - المغرب 2 – 2 دورة الألعاب العربية 1985
      22 كانون الثاني / يناير 1989                 المنزه، تونس تونس - المغرب 2 – 1 تصفيات كأس العالم 1990
          13 آب / أغسطس 1989 الدار البيضاء، المغرب تونس - المغرب 0 – 0 تصفيات كأس العالم 1990
     20 كانون الأول / ديسمبر 1992     المنزه، تونس تونس - المغرب 1 – 1 تصفيات كأس العالم 1994
          28 شباط / فبراير 1993 الدار البيضاء، المغرب               تونس - المغرب 0 – 0 تصفيات كأس العالم 1994
       3 كانون الثاني / يناير 1996   الرباط، المغرب تونس - المغرب 3 – 1 مباراة ودية
     29 كانون الثاني / يناير 2000   لاغوس، نيجيريا تونس - المغرب 0 – 0 كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2000
    13 كانون الثاني / يناير 2001     المنزه، تونس تونس - المغرب 0 – 1 تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002
           24 آذار / مارس 2001    الرباط، المغرب تونس - المغرب 2 – 0 تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002
    11 كانون الأول / ديسمبر 2003      تونس، تونس تونس - المغرب 0 – 0 مباراة ودية
         14 شباط / فبراير 2004     رادس، تونس تونس - المغرب 2 – 1 نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2004
          9 أيلول / سبتمبر 2005    الرباط، المغرب تونس - المغرب 1 – 1 تصفيات كأس العالم 2006
     8 تشرين الأول / أكتوبر 2005     رادس، تونس تونس - المغرب 2 – 2 تصفيات كأس العالم 2006
           7 شباط / فبراير 2007    الرباط، المغرب تونس - المغرب 1 – 1 مباراة ودية
           8 أيلول / سبتمبر 2010     رادس، تونس تونس - المغرب 1 – 1 مباراة ودية
     23 كانون الثاني / يناير 2012    ليبرفيل، الغابون تونس - المغرب 2 – 1 كأس الأمم الأفريقية 2012
     28 كانون الاول / ديسمبر 2015     رادس، تونس تونس - المغرب 2 – 0 مباراة ودية
          28 آذار / مارس 2017   مراكش، المغرب تونس - المغرب 1 – 0 مباراة ودية

 

إحصائيات
المنافسة المقابلات فوز المغرب تعادل فوز تونس
                          تصفيات كأس العالم      14         1  11       2
                        كأس الأمم الأفريقية      4         0   2       2
                    تصفيات كأس الأمم الأفريقية      4         3   0       1
                 تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين      4         2   2       0
                   ألعاب البحر الأبيض المتوسط      3         1   2       0
                              كأس العرب      1         0   1       0
                             مباريات ودية     11         4   6       1
المجموع 41 11 24 6

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