تاريخ التنافس بين "أسود" المغرب و "نسور" تونس
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
في تمام الساعة 18:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت المغرب، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات، و20 بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء، تتلاقى "نسور قرطاج" (المنتخب التونسي) مع "أسود الأطلس" في لقاءٍ ودي منتظر يجمعهما على أرض "إستاد برادس" الأوليمبي التونسي، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستنطلق في الكاميرون الصيف المقبل.
والتنافس بين نجوم الكرة الأفريقية ليس جديداً، إذ بدأ بتاريخ 23 تشرين الأول 1957، حيثُ تلاقى الفريقان في 29 مباراةٍ، فاز المغرب بـ7 منها بينما فازت تونس بـ5، أما 17 مباراة الأخرى، فانتهت بالتعادل. إلاّ أنّ أهم مواجهةٍ كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2004، حيثُ انتهت بفوز تونس بنتيجة 2 - 1.
ونعرضُ لكم في هذا الجدول تفاصيل الـ29 مباراةٍ بين "الأسود" و"النسور"، بدءاً من العام 1957 وصولاً إلى العام 2017:
|التاريخ
|المكان
|المتنافسان
|النتيجة
|المسابقة
|23 تشرين الأول / اكتوبر 1957
|بيروت، لبنان
|تونس - المغرب
|1 – 3
|دورة ألعاب العرب 1957
|30 تشرين الأول / أكتوبر 1960
|الدار البيضاء، المغرب
|تونس - المغرب
|2 – 1
|تصفيات كأس العالم 1962
|13 تشرين الثاني / نوفمبر 1960
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|2 – 1
|تصفيات كأس العالم 1962
|22 كانون الثاني / يناير 1961
|باليرمو، إيطاليا
|تونس - المغرب
|1 – 1
|تصفيات كأس العالم 1970، مباراة فاصلة
|27 نيسان / ابريل 1969
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|0 – 0
|تصفيات كأس العالم 1970
|18 أيار / مايو 1969
|الدار البيضاء، المغرب
|تونس - المغرب
|0 – 0
|تصفيات كأس العالم 1970
|13 حزيران / يونيو 1969
|مارسيليا، فرنسا
|تونس - المغرب
|2 – 2
|تصفيات كأس العالم 1970
|30 تشرين الثاني / نوفمبر 1975
|تونس، تونس
|تونس - المغرب
|0 – 1
|تصفيات الألعاب الأولمبية 1976
|12 كانون الأول / ديسمبر 1976
|الدار البيضاء، المغرب
|تونس - المغرب
|1 – 1
|تصفيات كأس العالم 1978
|9 كانون الثاني / يناير 1977
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|1 – 1
|تصفيات كأس العالم 1978
|6 آذار / مارس 1978
|كوماسي، غانا
|تونس - المغرب
|1 – 1
|كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1978
|7 آب / أغسطس 1985
|الرباط، المغرب
|تونس - المغرب
|2 – 2
|دورة الألعاب العربية 1985
|22 كانون الثاني / يناير 1989
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|2 – 1
|تصفيات كأس العالم 1990
|13 آب / أغسطس 1989
|الدار البيضاء، المغرب
|تونس - المغرب
|0 – 0
|تصفيات كأس العالم 1990
|20 كانون الأول / ديسمبر 1992
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|1 – 1
|تصفيات كأس العالم 1994
|28 شباط / فبراير 1993
|الدار البيضاء، المغرب
|تونس - المغرب
|0 – 0
|تصفيات كأس العالم 1994
|3 كانون الثاني / يناير 1996
|الرباط، المغرب
|تونس - المغرب
|3 – 1
|مباراة ودية
|29 كانون الثاني / يناير 2000
|لاغوس، نيجيريا
|تونس - المغرب
|0 – 0
|كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2000
|13 كانون الثاني / يناير 2001
|المنزه، تونس
|تونس - المغرب
|0 – 1
|تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002
|24 آذار / مارس 2001
|الرباط، المغرب
|تونس - المغرب
|2 – 0
|تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2002
|11 كانون الأول / ديسمبر 2003
|تونس، تونس
|تونس - المغرب
|0 – 0
|مباراة ودية
|14 شباط / فبراير 2004
|رادس، تونس
|تونس - المغرب
|2 – 1
|نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2004
|9 أيلول / سبتمبر 2005
|الرباط، المغرب
|تونس - المغرب
|1 – 1
|تصفيات كأس العالم 2006
|8 تشرين الأول / أكتوبر 2005
|رادس، تونس
|تونس - المغرب
|2 – 2
|تصفيات كأس العالم 2006
|7 شباط / فبراير 2007
|الرباط، المغرب
|تونس - المغرب
|1 – 1
|مباراة ودية
|8 أيلول / سبتمبر 2010
|رادس، تونس
|تونس - المغرب
|1 – 1
|مباراة ودية
|23 كانون الثاني / يناير 2012
|ليبرفيل، الغابون
|تونس - المغرب
|2 – 1
|كأس الأمم الأفريقية 2012
|28 كانون الاول / ديسمبر 2015
|رادس، تونس
|تونس - المغرب
|2 – 0
|مباراة ودية
|28 آذار / مارس 2017
|مراكش، المغرب
|تونس - المغرب
|1 – 0
|مباراة ودية
|المنافسة
|المقابلات
|فوز المغرب
|تعادل
|فوز تونس
|تصفيات كأس العالم
|14
|1
|11
|2
|كأس الأمم الأفريقية
|4
|0
|2
|2
|تصفيات كأس الأمم الأفريقية
|4
|3
|0
|1
|تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين
|4
|2
|2
|0
|ألعاب البحر الأبيض المتوسط
|3
|1
|2
|0
|كأس العرب
|1
|0
|1
|0
|مباريات ودية
|11
|4
|6
|1
|المجموع
|41
|11
|24
|6
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