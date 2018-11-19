مباراة ودية بين تونس والمغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سافرت بعثة المنتخب المغربي، الأحد، إلى تونس، استعدادا لمواجهة مضيفه التونسي وديا، بعد غد الثلاثاء، على ملعب رادس.

ويخوض منتخب الأسود المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الانتصار الأول في تاريخ الكرة المغربية على الكاميرون، الجمعة الماضي بنتيجة 2-0، وهو الفوز الذي منحه رسميا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ورغم أن المباراة ستكون ذاتت طابع ودي، إلا أن المواجهات المغربية التونسية، دائما ما تكون مليئة بالإثارة والتشويق، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

ويخوض منتخب الأسود المباراة على أرضية ملعب رادس، بذكريات السقوط في نهائي كأس أمم أفريقيا 2004 أمام نسور قرطاج (1-2)، حيث ضاع على أسود الأطلس فرصة الفوز باللقب الأفريقي الثاني، بينما حسم وقتها نظيره التونسي، أول لقب له.

وستشهد قائمة المغرب في هذه المباراة، غياب لاعبين أساسيين، وهما حكيم زياش ويونس بلهندة، اللذان أصيبا في مواجهة الكاميرون، بينما ستكون باقي الأسماء الأخرى حاضرة.





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