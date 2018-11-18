ميسي يطيحُ برونالدو ويتربع على قائمة أفضل 7 هدافين في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في العام 2017، حلّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولاً على قائمة أفضل 10 هدافين على المستوي الدولي والقاري، برصيد 32 هدفاً. إلاّ أنّ المفاجأة التي صدمت الجميع العام الماضي، هي غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة العالمية، إذ تفوق آخرون عليه.

وفي العام 2018، شاء ميسي أن يتربّع على رأس هذه القائمة، مطيحاً برونالدو، الخصم الأول خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بفارق هدفٍ واحدٍ فقط.

وإليكم أفضل 7 هدافين خلال العام 2018، من النجوم المشاركين في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، وهم:

1- ليونيل ميسي (44 هدفاً في 47 مباراة)

2- كريستيانو رونالدو (43 هدفاً في 44 مباراة)

3- روبرت ليفاندوفسكي (39 هدفاً في 48 مباراة)

4- محمد صلاح (36 هدفاً في 46 مباراة)

5- لويس سواريز (36 هدفاً في 55 مباراة)

6- أنطوان جريزمان (35 هدفاً في 62 مباراة)

7- هاري كين (34 هدفاً في 51 مباراة)

مصدر الصورة: as.com

للمزيد:

محمد صلاح يرتدي قميصا مثيرا للجدل