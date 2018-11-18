شوارعٌ بأسماء أبرز اللاعبين في أوروبا.. تعرفوا إليهم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعمدُ الكثير من الحكومات حول العالم إلى تكريم الوجوه التي تطبع إنجازاتٍ في ميدان معيّن. قد يكون هذا الإنجاز على صعيد العلوم، التكنولوجيا، الطب، الآداب، وغيرها من المجالات. ولكن ماذا عن الإنجازات على الصعيد الرياضي؟

على مساحة العالم، تحظى الرياضة باهتمام الشعوب المختلفة، الأمر الذي جعل اللاعبين في أي مجال رياضي، أشخاصاً بارزين. ولذلك، فإنّ ما يقدمه اللاعبون على الصعيد الرياضي يحمل إنجازاً كبيراً بالنسبة لبلادهم، إذ يجعلونها من خلال أنديتهم، في مصاف الدول المتقدمة عالمياً على الصعيد الرياضي. هذا الأمر يحمل الحكومات في هذه البلاد إلى تكريم اللاعبين من أبنائها، إمّا عبر منح جوائز أو من خلال تقديمات معيّنة.

وفي هذا الإطار، يستعرض حساب "غول العربي"، نقلاً عن صحيفة "آس" الاسبانية، أسماء أبرز اللاعبين الذين قرّر مسؤولون تكريمهم، من خلال تسمية شوارع بأسمائهم لإنجازاتهم على الصعيد الرياضي، وهم:

- أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف، حيث أطلق اسمه على أحد شوارع كتالونيا.

(slovenskenovice.si)

- الإسباني خوسيه كاماشتو (مدرب منتخب الغابون)، وقد أطلق اسمه على العديد من الشوارع في مدينة مرسية الإسبانية.

(goal.com)

- جوان غامبر، نجم كرة القدم السويسرية، وقد أطلق اسمه على أحد الشوارع في برشلونة.

(ويكيبيديا)

- اللاعب الإسباني ديل بوسكي، وقد أطلق اسمه على العديد من الشوارع في إسبانيا.

(يوروسبورت)

- اللاعب الإسباني لويس أراغونيس، وله شارع يحمل اسمه بجوار ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

(elheddaf.com)

- اللاعب الإسباني اندريس انييستا، وله شارع يحمل اسمه في مدينة فوينتالبيلا، مسقط رأسه.

(سبورت360)

- النجم الإسباني خوانيتو غوميز، وقد أطلق اسمه على شارع في مدينة ملقا الإسبانية.

- الحارس الإسباني ايكر كاسياس، وقد تمّ إطلاق اسمه على شارع في بلدة موستوليس الإسبانية.

(غوغل.كوم)

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