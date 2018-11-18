البرتغال تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا عقب التعادل مع إيطاليا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهلت البرتغال إلى الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما فرضت التعادل بدون أهداف على مستضيفتها إيطاليا .

وارتفع رصيد البرتغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليتأهل للدور نصف النهائي، بينما ارتفع رصيد إيطاليا لـ 5 نقاط بالمركز الثاني.

وغاب عن منتخب البرتغال في مباراة اليوم، كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبى بلاده خوضا للمباريات الدولية.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام واحد التي يؤدي فيها التعادل بدون أهداف باستاد سان سيرو إلى خيبة أمل لإيطاليا إذ حدث ذلك أمام السويد في ملحق التصفيات الأوروبية لكأس العالم في نوفمبر الماضي.

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