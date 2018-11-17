فعل مشين من مدرب الفراعنة يثير الغضب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في أحدث فصل للحرب الدائرة بين النجم الكرواتي، ديان لوفرين، ولاعب المنتخب الإسباني، سيرخيو راموس، قام لاعب ليفربول الإنجليزي بشن هجوم لاذع على راموس قبل أن يسبه بلفظ مشين حيث خرج النجم الكرواتي في بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من غرفة الملابس، عقب المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لوفرين: "أعطيت راموس ضربة قوية بالمرفق. أخرج وتحدث الآن يا صديقي." وتابع حديثه بتوجيه شتيمة مشينة، لراموس ومنتخب أسبانيا.

وأشار بعدها لوفرين إلى علم كرواتيا على قميصه متجاهلا العلم الإسباني قائلا: "هذا فقط يستحق. لم يتبق لنا سوى هزيمة إنجلترا لنكون على القمة".

ويأتي هجوم لوفرين على راموس بعد أن بدأ مدافعا ليفربول وريال مدريد في التراشق عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تسبب قائد الريال في إصابة النجم المصري محمد صلاح في كتفه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا واتهمه لوفرين بالتعمد.

وحقق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا على ضيفه الإسباني، 3-2 على ملعب ماكسيمير بالجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

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اتهم المنتخب التونسي، المدير الفني لمنتخب مصر، المكسيكي، خافيير أغيري، بارتكاب حركة غير أخلاقية خلال مباراة المنتخبين التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الفراعنة 3-2.

وقال مسؤول الاعلام بمنتخب تونس، قيس رقاز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "نحترم اتحاد الكرة المصري لكن المدرب المكسيكي ارتكب حركة غير أخلاقية بالإشارة عقب هدف مصر الأول".

وأكد رقاز، أن الاتحاد التونسي قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد المكسيكي أغيري،، بسبب احتفاله بهدف التعادل للفراعنة.

كما أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أنهم سيعقدوا جلسة مع المدرب المكسيكي لمعرفة سبب الإشارة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

من جانبه، قال أغيري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرفض التعليق على اتهامي بتوجيه إشارة خارجة بعد الهدف الأول".

وأضاف: "فزنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وطوال 30 عاما أعمل فيها بمجال التدريب، أقابل اتهامات مثل تلك وفي كل مرة لا أنظر إليها".

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خلال مباراة مصر مع تونس ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا التقطت الكاميرات طفلة مصرية تحمل لافتة توجه رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح

وقد كتبت عليها: " صلاح أرجوك أن تسجل، أريد أن أذهب إلى البيت، لدي واجب".

وبعد نهاية المباراة كانت المفاجأة، إذ رد النجم المصري بشكل مباشر على اللافتة قائلا عبر حسابه على تويتر: " لقد حاولت فعلا من أجل أن تغادري مبكرا، وأنا أعتذر اعتذر لأنني أبقيتك هنا حتى الدقيقة الأخيرة. آمل أن مدرستك ستتفهم الوضع غدا."

حيث سجل صلاح هدفه في الدقيقة 90 من عمر المباراة

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