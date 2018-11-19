غيابات بارزة في لقاء المغرب وتونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشهد اللقاء الودي المرتقب بين منتخبي تونس والمغرب غيابات بارزة في صفوفهما، حيث يشهد نسور قرطاج غياب المدافع ديلان برون الذي تعرض لإصابة في وتر العضلة الضامة ستحرمه من المشاركة في المباراة المقررة الثلاثاء المقبل.

اما المنتخب المغربي فسيُحرم من جهود ثنائي ٍ مميز في المباراة، وهما حكيم زياش ويونس بلهندة، بسب إصابتهما في مباراة الكاميرون، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

يشهد اللقاء الودي المرتقب بين منتخبي تونس والمغرب غيبات بارزة في صفوفهما ، حيث يشهد نسور قرطاج غياب المدافع ديلان برون الذي تعض لإصابة في وتر العضلة الضامة ستحرمه من المشاركة في المباراة المقررة الثلاثاء المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن برون تعرض لانتقادات، بسبب أدائه في مباراة ملعب برج العرب، أمام المنتخب المصري (2-3)، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

اما المنتخب المغربي سيحرم من جهود ثنائي مميز، في المباراة الودية ، ويتعلق الامر بحكيم زياش ويونس بلهندة، بسب إصابتهما في مباراة الكاميرون، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعرض بلهندة لإصابة في الفخذ في آخر دقيقة من الشوط الأول، وتعذرت مشاركته في الشوط الثاني، فيما غادر زياش في الدقائق الأخيرة بسبب آلام في الركبة، بعدما سجل هدفي الفوز لمنتخب بلاده.





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