مدرب تونس: نتطلع لتحقيق انتصار معنوي أمام المغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مدرب المنتخب الوطني التونسي مراد العقبي إن فريقه يتطلع لتحقيق انتصار معنوي عندما يستضيف نظيره المغربي اليوم الثلاثاء على ملعب رادس.

و أضاف العقبي خلال ندوة صحفية، الإثنين: "صحيح أنها مباراة ودية لكنها تحمل صبغة رسمية خاصة أن المواجهات بين المنتخبين التونسي والمغربي تحظى باهتمام واسع".

و تابع: "تحمل المواجهة رهانا معنويا مهما و تدخل في إطار تقييم قدرة الفريق على المنافسة و على الأداء الجيد و التكامل و الانسجام بين اللاعبين".

و اضاف مراد العقبي أن المنتخب سيبني على الهزيمة التي تكبدها منذ يومين أمام نظيره المصري في تصفيات كان 2019 مشيرا إلى أن الهزيمة في تلك المباراة على الرغم من صعوبة تقبلها إلا أنها ستجعل اللاعبين أكثر حماسا رغم الطابع الودي للمواجهة .

و رغم خسارتها الأولى في 5 مباريات بالتصفيات حافظت تونس على صدارة مجموعتها برصيد 12 نقطة متقدمة على مصر بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

اقرأ أيضا:

اللقاء الودي المنتظر: تونس - المغرب الثلاثاء 20 KSA