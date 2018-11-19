اللقاء الودي المنتظر: تونس - المغرب الثلاثاء 20 KSA

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعدّ منتخبا المغرب وتونس، للقاء ديربي شمال أفريقي بامتيازٍ ومن العيار الثقيل، على "إستاد برادس" الأوليبمي التونسي، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت المغرب، و19:00 بتوقيت مصر الـ21 بتوقيت الامارات والـ20 بتوقيت السعودية.

ويأتي هذا اللقاء الذي ينتظره عشاق الكرة المستديرة في كلا البلدين وشمال أفريقيا، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستنطلق في الكاميرون الصيف المقبل.

فعلى الدفة التونسية، كان منتخب نسور قرطاج، قد ضمن المشاركة في البطولة الأهم لمنتخبات القارة السمراء، بعدما سجّل 12 نقطة وضعتهُ، جعلته طليع المجموعة العاشرة ومتصدرها، وهي المجموعة التي تضمّ منتخب مصر أيضاً، الذي ضمن التأهل.

مغربياً، فإنّ المنتخب الوطني سجّل إنتصاراً كبيراً في مباراته الأخيرة على الكاميرون بهدفين نظيفين، ضامناً بذلك مشاركته في كأس أمم أفريقيا. وبذلك، فقد أصبح رصيد المنتخب المغربي 10 نقاطٍ في المركز الأول في المجموعة الثانية، فيما تراجع الأسود الغيرة مروضة إلى المركز الثاني مسجلاً 8 نقاط.

أمّا أسود الأطلسي، فهم بحاجة إلى هديةٍ من جزر القمر عنوانها التعادل أو الفوز على ملاوي، وذلك لضمان المشاركة في النهائيات قبل الجولة السادسة من التصفيات.

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