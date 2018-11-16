مصر تستضيف تونس فى تصفيات أمم أفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، سعياً لضمان صدارة المجموعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية. ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ9 نقاط، ورغم ضمان كلا المنتخبين التأهل للبطولة، إلا أن المواجهة تحمل دائماً طابعاً خاصاً لدي جماهير المنتخبين.

كما تحمل العديد من التحديات للجانب المصري أهمها تعويض خسارة الذهاب وكذلك الحكم علي المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري كونها المباراة الأصعب للمدرب المكسيكي منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة.

ومع فوز منتخب مصر على تونس وتصدره للمجموعة في نهاية التصفيات يضمن أن يكون ضمن تصنيف متقدم في قرعة دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

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