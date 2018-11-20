أنظار عشاق كرة القدم شاخصة على ملعب رادس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره منتخب المغرب والتي يستضيفها ملعب رادس في تونس.



المواجهة الودية هذه ستكون فرصة كبيرة لكلا المنتخبين للوقوف على جاهزيتهما واستعدادتهما لخوض غمار المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا القادمة والمقرر إقامتها في الكاميرون الصيف المقبل .



ويخوض منتخب المغرب مباراة نظيره التونسي على أرضية ملعب رادس، بذكريات السقوط في نهائي كأس أمم أفريقيا 2004 أمام نسور قرطاج ، كما تشهد قائمة المغرب غياب لاعبين أساسيين، هما حكيم زياش ويونس بلهندة، اللذان أصيبا في مواجهة الكاميرون في إطار تصفيات أمم إفريقيا .

اقرا: تاريخ التنافس بين "أسود" المغرب و "نسور" تونس

مدرب المغرب هيرفي رينارد، أجرى تغييرات في التشكيلة بمنح الفرصة لبعض اللاعبين، الذين لم يشاركوا في مواجهة الكاميرون ، حيث تعرف المباراة الودية أمام تونس المشاركة الأولى للمغربي لأسامة الإدريسي، مهاجم أي زد ألكمار الهولندي .

وانتصر منتخب المغرب في 7 مباريات فيما فاز منتخب تونس ب 5 مباريات بينما خيم التعادل على 17 مباراة بين المنتخبين.

على الطرف الآخر يغيب لاعب منتخب تونس ديلان برون مدافع جنت البلجيكي عن تشكيلة نسور قرطاج بداعي الإصابة فقد تعرض برون لإصابة في العضلة الضامة في المواجهة الأخيرة لمنتخب تونس أمام مصر، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي خسرها نسور قرطاج (2-3)".





اقرا: تونس تتمسك بمشاركة ثنائي الزمالك في ودية المغرب