"بي بي سي" تعلن عن القائمة النهائية لمرشحي أفضل لاعب إفريقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شبكة بي بي سي الإخبارية، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بلقب الشبكة لأفضل لاعب إفريقي لهذا العام. وتضمت القائمة خمسة لاعبين، منهم المصري محمد صلاح الفائز باللقب نفسه العام الماضي، واللاعب المغربي المهدي بن عطية ، والسنغالي كاليود كوليبالي، ومواطنه ساديو مانيه، والغاني توماس بارتي.

وافتتحت الشبكة البريطانية التصويت أمس ، على أن يستمر لغاية الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما ستعلن النتائج النهائية على قناة بي بي سي، يوم الرابع عشر من الشهر نفسه.

تاريخ ومنافسة

فاز النجم الكروي المصري، محمد صلاح "26" عاماً بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل 32 هدفا في الموسم الماضي، وتمكن كذلك من تسجيل10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تسجيله هدفي المنتخب المصري الوحيدين في كأس العالم

وحقق قلب نادي يوفنتس، مهدي بنعطية البالغ من العمر 31 عاماً انجازاً بفوزه مع ناديه بالدوري الإيطالي لهذا العام، لتضاف إلى سجله الكروي محققاً أربع ألقاب ببطولة الدوري الممتاز، منها مرتين مع نادي بايرن ميونخ الألماني، فضلاً عن توليه قيادة المنتخب المغربي الذي شارك في نهائيات بطولة كأس العالم في الصيف الماضي.

واحتل المدافع كاليدو كوليبالي "27" عاماً دورا بارزا في الصراع بين ناديه نابولي ويوفنتوس للفوز ببطولة الدوري الإيطالي، كما لعب مدة 270 دقيقة في صفوف منتخب بلاده السنغال في نهائيات كأس العالم.



وقاد ساديو مانيه مهاجم نادي ليفربول "26" عاماً منتخب بلاده السنغال في مباراتين وسجل هدفا في مرمى اليابان، كما تمكن من تسجيل العديد من الأهداف مع ناديه الانجليزي. وحجز توماس بارتي الغاني البالغ من العمر 25 عاما لنفسه مكاناً متميزاً مع نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، كما سجل اهدافا في المباراتين الوديتين اللتين واجه فيهما المنتخب الغاني كلا من اليابان وآيسلندا.

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