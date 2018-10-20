أليغري يكيل المديح لرونالدو ويصفه بالمتواضع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انهال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمديح والثناء واصفا إياه بالشخص المتواضع والمسؤول.

وفي مؤتمر صحفي، أكد أليغري أن رونالدو شخص متواضع جدا، ورفع منذ وجوده التركيز والإحساس بالمسؤولية لدى زملائه بالفريق، حسب ما نشرت صحيفة "أس" الإسبانية، مضيفا أن رونالدو يتصرف بهدوء ويعمل بشكل جيد جدا.

يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة بعدما حقق 10 انتصارات متتالية ودوري أبطال أوروبا، ساهم فيها رونالدو بتسجيله 4 أهداف منها.

رونالدو الذي انتقل لصفوف "السيدة العجوز" الصيف الماضي، يمني النفس بتحقيق الألقاب وأهمها لقب دوري أبطال أوروبا حيث يمضي مع الفريق بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب الأوروبي الأغلى، البعيد عن خزانة النادي منذ عام 1996.

وأثبت رونالدو جديته الكبيرة مع فريقه الجديد منذ قدومه، وظهر بشكل قتالي في جميع المباريات، ولعل لقطة طرده وانهياره بالبكاء أمام فالنسيا الإسباني بدور الأبطال خير دليل على شعوره الكبير بالمسؤولية في رحلته الجديدة. ويواجه يوفنتوس جنوى السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي (سيري آ).

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