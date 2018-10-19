مانشستر يونايتد يمدد عقد شو لخمس سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مانشستر يونايتد يوم الخميس أن مدافعه لوك شو وافق على عقد جديد مدته خمس سنوات للبقاء ضمن صفوف النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد بدايته القوية هذا الموسم.

وعانى شو من تراجع مستواه وغيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات منذ انتقاله إلى يونايتد قادما من ساوثامبتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (35.37 مليون دولار) في 2014. لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما دخل التشكيلة الأساسية ليونايتد سبع مرات في الدوري هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.

وقال شو الذي يمتلك بندا في عقده لتمديده لمدة عام إضافي ”منذ أن جئت إلى يونايتد مرت أربع سنوات سريعا. أشعر بالفخر بعد التوقيع على عقد جديد واستمراري في هذا النادي الرائع. ”أريد أن أشكر جميع من وقفوا معي وأظهروا دعمهم لي في الإدارة وكذلك زملائي في الفريق والمشجعين“.

وأضاف شو ”أريد أن أبلغ الجميع بأنني سأبذل قصارى جهدي لرد الدين وتحقيق النجاح في السنوات المقبلة. أمامي الكثير لأتعلمه. أتطلع بشدة لمواصلة مسيرتي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو“. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الظهير الأيسر شو سينال 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في عقده الجديد.

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