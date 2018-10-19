مصر تهزم الأرجنتين وتتوج ببرونزية أولمبياد الشباب (فيديو)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق المنتخب المصري لكرة القدم داخل الصالات، إنجازا تاريخيا، بفوزه بالميدالية البرونزية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، على حساب أصحاب الأرض بالذات.

وتمكن منتخب شباب الفراعنة من تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز على التانغو الأرجنتيني بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وكان منتخب مصر قد واجه نظيره الأرجنتيني فى دور المجموعات أيضا، وأسفرت المباراة عن التعادل (2-2)، ليحتل الفراعنة قمة المجموعة بعد الفوزعلى العراق وبنما وسلوفاكيا.

مصدر الصورة : الصفحة الرسمية لكرة الصالات على فيسبوك .

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