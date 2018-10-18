غاريث بيل مهدد بالغياب عن تشكيلة الريال أمام ليفانتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بات الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، مهدَدا بالغياب عن مباراة نظيره ليفانتي، بعدما تغيب عن التدريبات الجماعية للفريق الملكي، في ظل الإصابة التي يعاني منها في عضلة الفُخذ.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليفانتي، يوم السبت المقبل ، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، حيث يبحث الفريق الملكي عن فوزه الأول منذ 3 مباريات.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن الجناح الويلزي واصل الغياب عن التدريبات الجماعية لفريق العاصمة الإسبانية، واكتفى بالتدريب في صالة اللياقة البدنية، في ظل الإصابة التي يعاني منها في عضلة الفخذ.

وغاب بيل عن مباراتي ويلز ضد إسبانيا وأيرلندا بسبب تلك الإصابة قبل أن يعود إلى صفوف ريال مدريد، استعدادا لمباراة ليفانتي.

وقالت الصحيفة الكتالونيةـ إن بيل لن يشارك بشكل أساسي في مباراة ليفانتي، وفي حالة انضمامه إلى قائمة المباراة فسيبدأها من على مقاعد البدلاء.

يُذكر أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عاد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

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