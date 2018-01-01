غوارديولا يطالب بحماية أكبر للاعبين ضد المخالفات المتعمدة

أخبار الآن | لندن - إنكلترا - (رويترز)

طالب بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي بضرورةِ اتخاذِ اجراءاتِ أكبر لحمايةِ اللاعبين من التعرضِ لإصاباتٍ خطيرة بعدما خرج لاعبه البلجيكي كيفن دي بروينه على نقالة خلالَ مباراةِ فريقهِ التي انتهت بالتعادلِ السلبي مع كريستال بالاس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

ويرى غوارديولا ضرورةَ اتخاذِ إجراءاتٍ رادعة ضدَ المخالفات المتعمدة وطالبَ الاتحاد الانكليزي للعبة بالتدخل. وبعد تصدي حارس سيتي إديرسون لركلة جزاء في الوقت القاتل تدخل جيسون بانشن لاعب بالاس بعنف ضد دي بروين ليترك لاعب الوسط البلجيكي الملعب محمولا على محفة مع وضع دعامة بساقه اليمنى.

وقال المدرب الاسباني "يدرك الاتحاد الانجليزي ما يتعين فعله ويجب أن يحمي اللاعبين". وأضاف "يجب أن يحمي الحكام اللاعبين. حالفنا الحظ أمام توتنهام ونيوكاسل واليوم لم نكن محظوظين. نعرف مدى القوة البدنية في إنجلترا لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين وليس فقط في مانشستر سيتي".

ووضع تعادل الاحد حدا لسلسلة من 18 انتصارا متتاليا لكن سجل سيتي استمر خاليا من الهزيمة في 21 مباراة. وتابع غوارديولا "18 فوزا متتاليا ليس أمرا عاديا. إنه أمر لا يصدق والمباراة المقبلة لن تكون سهلة وهناك الكثير من المباريات في ديسمبر/كانون الأول.

"اللعب في أربع مسابقات والتنافس على هذا المستوى يعني أنه من المستحيل الفوز في كل المباريات". ورفض الربط بين إصابة دي بروين والإسراع في التعاقد مع أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال. وقال "لا أعرف ما سيحدث لكنه لاعب في أرسنال وأعتقد أنه سيبقى هناك وفي الاجتماعات الداخلية سنتخذ أفضل قرارات ممكنة لكن شعوري الآن أنه لاعب في أرسنال وسيظل في ناديه".

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