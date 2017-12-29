رونالدو وزيدان وريال مدريد الأفضل في جوائز غلوب سوكر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب وناد في العالم للعام الثاني توالياً في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم الخميس في دبي، وتم خلاله اختيار مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان أفضل مدرب.

وبذلك، أضاف رونالدو (32 عاماً) الجائزة مرة جديدة إلى خزائنه، في عام شهد اختياره أفضل لاعب من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح سنوياً جائزة الكرة الذهبية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورد البرتغالي عبر اتصال بتقنية الفيديو، على سؤال من مقدم الحفل عما إذا كان منزله يتسع لكل هذه الجوائز، بالقول "لا تقلق يا صديقي، ثمة مكان واسع".

وأضاف "بالنسبة إلي هذه لحظة مميزة وأنا سعيد جداً لتلقي هذه الجائزة. علي أن أقول شكراً لزملائي ومدربي وريال مدريد. كانت سنة مذهلة، فزنا بالعديد من الألقاب على المستوى الجماعي والفردي".

وتابع: "شكراً لكل من صوت لي. قوموا بالأمر نفسه السنة المقبلة!".

وهي المرة الرابعة التي بفوز بها رونالدو بجائزة "غلوب سوكر" بعد أعوام 2011 و2014 و2016 .

ونافس رونالدو زميله في ريال الإسباني سيرجيو راموس، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) ومواطنه باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي) وثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وحارس يوفنتوس جانلويجي بوفون.

من جهته، تسلم زيدان الذي قاد ريال إلى العديد من الألقاب منذ توليه مهامه مطلع عام 2016، جائزته الخاصة وجائزة النادي.

وكان رونالدو وريال نالا في 2016 الجائزة التي تقدم منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

وفي جوائز أخرى، منح الإيطالي فرانشيسكو توتي والإسباني كارليس بويول جائزة تقدير على مسيرتيهما مع روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني على التوالي، بينما اختير الدوري الإسباني كأفضل دوري كرة قدم في العالم.

اقرأ ايضا:

ليفربول يتوصل إلى إتفاق للتعاقد مع فان دايك من ساوثامبتون

موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2018