ليفربول يتوصل إلى إتفاق للتعاقد مع فان دايك من ساوثامبتون

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (رويترز)

اعلن ناديا ليفربول وساوثامبتون يوم الأربعاء عن توصلهما إلى اتفاق سينتقل بموجبه المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون إلى ليفربول في صفقة قالت وسائل اعلام إنها ستجعله المدافع الأغلى عالميا

وقدرت وسائل اعلام بريطانية قيمة الصفقة بنحو 75 مليون جنيه استرليني (100.44 مليون دولار).



وكان يتوقع أن ينضم فان ديك الى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثامبتون.



لكن الصفقة فشلت حينها بعدما أجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي.

وغاب فان ديك في ذلك الوقت عن التدريبات إلى أن أقنعه المدرب بالعودة ولكن رغبته بالرحيل عن الفريق ظلت مستمرة.



وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي ضم اللاعب صاحب الـ26 عاما قادما من الفريق الملقب بالقديسين ليصبح هو أول صفقته في سوق الانتقالات الشتوية.



وقال ليفربول في بيان "توصل ليفربول إلى اتفاق مع ساوثامبتون واللاعب ذاته سينتقل بموجبه الى ملعب انفيلد رود عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الاول من يناير 2018".



وتابع "سيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4 عند وصوله الى ليفربول". وأكد ساوثامبتون "توصله الى صفقة قياسية عالمية" للاستغناء عن خدمات فان ديك.



وسوف يكسر فان ديك بذلك رقم لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر الذي انتقل للفريق من توتنام الصيف الماضي مقابل 54 مليون إسترليني.



وكسر فان ديك أيضا بذلك أيضا رقم محمد صلاح لاعب ليفربول ليصبح هو الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي إذ انضم اللاعب المصري لكتيبة الحُمر قادما من روما مقابل 40 مليون إسترليني.







اقرأ أيضا:

بالصور: اكتشف لاعبة كرة القدم الأكثر اثارة في العالم

10 أخطاء غير أخلاقية في كرة القدم