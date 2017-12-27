موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2018

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (رويترز)

أفادت وسائلُ إعلامٍ روسية بانسحابِ رئيسِ لجنةِ تنظيمِ نهائياتِ كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل، من رئاسةِ اللجنة.

ويأتي انسحاب فيتالي موتكو من لجنةِ تنظيمِ المونديال بعدَ يومينِ من تنحيهِ مؤقتا من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وسيتولى أليكسي سوروكين، مهمةَ الإشرافِ على تنظيمِ نهائياتِ كأسِ العالم القادم.



وقد أقصي نائب رئيس الوزراء الروسي من الألعاب الأولمبية مدى الحياة بعد اتهامه بالإشراف على برنامج منشطات تدعمه الدولة.

وتنحى موتكو من رئاسة اتحاد كرة القدم، ولكنه اعترض على الإقصاء، وقال إنه انسحب من لجنة التنظيم من أجل "التركيز على عمله الحكومي".

وأضاف لوسائل الإعلام الروسية: "هناك الكثير من العمل ينبغي إنجازه، ولكنني متأكد أن كل شئ سيكون جاهزا في الموعد المحدد".

وكان فيتالي ستيبانوف، وهو عضو سابق في وكالة مكافحة المنشطات في روسيا، بلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأن موتكو، وزير الرياضة السابق، هو "مؤسس ومدير مشروع المنشطات بدعم من الدولة".

ولكنه دأب على نفي الاتهامات الموجهة له بالضلوع في برنامج المنشطات.

وأقصيت روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بسبب قضية المنشطات.

وتستضيف روسيا كأس العالم العام المقبل في 11 مدينة من بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في الألعاب الشتوية في بيونجتشانج 2018 بداعي وجود أدلة على "تلاعب منهجي لا سابق له" في نظام مكافحة المنشطات بالبلاد.

وينفي موتكو وجود برنامج منشطات برعاية الدولة.

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