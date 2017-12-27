سعوديون بـ 4 لغات في كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وفر المركز الإعلامي الخاص ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج مترجمين سعوديين للإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية، إلى جانب استقطاب الرائدين في رياضة الشطرنج بالمملكة العربية السعودية اللاعبين الدوليين السابقين المهندس عدنان عصام الدين والدكتور سليمان المحيا، وذلك لخدمة جميع اللاعبين والإعلاميين من مختلف الجنسيات في كل ما يتعلق بالبطولة ومنافساتها وقوانينها.

وشمل المركز الإعلامي جميع التقنيات الحديثة الخاصة بالتغطيات الإعلامية، إضافة إلى استوديو تلفزيوني مخصص للقنوات الفضائية، ومنطقة مكس زون للمقابلات الإعلامية. كما يقوم المركز الإعلامي للبطولة الذي يشرف عليه وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات رجاء الله السلمي، ببث نشرات إعلامية مباشرة عبر الحسابات الرسمية للهيئة العامة للرياضة في مواقع التواصل الاجتماعي، نصية ومرئية.

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وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 7 حافلات نقل حديثة لنقل وفود البطولة من لاعبين وإداريين وفنيين وحكام وإعلاميين من الفنادق المخصصة لإقامتهم إلى مقر البطولة في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بطريق مطار الملك خالد الدولي، إذ تم وضع شعار البطولة على جنبات كل حافلة.

كما أنشأت اللجنة خيمة تراثية تحتوي على جلسات شعبية، إضافة إلى مقتنيات أثرية أثارت إعجاب الحضور وضيوف البطولة الذين وجدوا فيها لالتقاط الصور التذكارية والتعرف على ثقافة المملكة العربية السعودية، وكذلك أبرز المقتنيات الأثرية ذات الطباع التراثي السعودي.

ولفت الصقر العربي الأصيل الذي وجد في مقر البطولة أنظار الضيوف، وشهد تفاعلا كبيرا من الموجودين، إضافة إلى سعيهم لالتقاط صور تذكارية معه، وكذلك سؤالهم عن البعد الكبير للصقور في المملكة واستخداماتها المتعددة التي تعكس جزءا مهما من ثقافة تربية الصقور لدى المهتمين بها من سكان الجزيرة العربية.

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