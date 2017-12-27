إليك المفاجأة.. هذه أغنى الأندية الرياضية في العالم..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوربس)



إذا قرأت في الصحف على معاناة الفرق الرياضية مع ضعف الإمكانيات، فذلك فقط مشكل تعيشه الفرق الصغرى أو حديثة التكوين في العالم، أما الفرق العالمية التي يعرفها القاصي والداني، وينتظرها مبارياتها الكل في أنحاء العالم.. ليس من المنطقي أن تعاني من ضعف الإمكانيات، لأن إيراداتها خيالية.. ليس ذلك مجرد كلام بل أرقام..

وبالأرقام تصدرت الفرق الأمريكية لكرة القدم قائمة أغنى الأندية في العالم عام 2017 وفق تقرير لمجلة فوربس، ولن تتفاجئ إذا لم يحل فريقك الاسباني أو الانكليزي المفضل القائمة، بل تسيدها فريق "دالاس كاوبويز" الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث وصلت مداخيله إلى أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي..

لكن لا تتفاجئ إذا تفوقت الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكي على نظيره الاسباني مثلا، فإيرادات كل فريق تصل تقريبا إلى ما يقرب 91 مليون دولار، وفق "فوربس"، في نفس الوقت صعد فريق "مانشستر يونايتيد" الإنكليزي إلى الرتبة الثالة بمداخيل وصلت إلى 3.69 مليارات دولار، وهو ما خول له تصدر قائمة أغنى الدوريات الأوروبية..

إكتشف 10 أندية عالمية الأغلى في العالم.. وأغلبها فرق أمريكية:

1- دالاس كاوبويز: 4.2 مليارات دولار

2- نيويورك (يانكيز): 3.70 مليارات دولار

3- مانشستر يونايتيد: 3.69 مليارات دولار

4- برشلونة: 3.64 مليارات دولار

5- ريال مدريد: 3.58 مليارات دولار

6- نيو إنغلاند بيتريوتس: 3.40 مليارات دولار

7- نيويورك نيكس: 3.30 مليارات دولار

8- نيويورك جاينتس: 3.10 مليارات دولار

9- سان فرانسيسكو 49: بلغت قيمة هذا النادي ثلاثة مليارات دولار

10- لوس أنجلوس ليكرز: ثلاثة مليارات دولار

المصدر: فوربس/ موقع ستاتيستا

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