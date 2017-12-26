الكويت صاحبة الضيافة تودع كأس الخليج بخسارة أمام عمان

أخبار الآن | الكويت - الكويت (رويترز)

ودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد الخسارة 1-صفر من عُمان يوم أمس الاثنين. والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها 1-صفر من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط. كانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف في وقت سابق يوم الاثنين ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة.

وبدا منتخب عمان أخطر منذ البداية وتألق الحارس حميد القلاف في التصدي لانفراد من رائد إبراهيم. وسدد ضاري سعيد لاعب الكويت كرة قوية بجوار القائم ليستمر التعادل السلبي في الشوط الأول. وكادت عمان أن تضاعف التقدم في عدة محاولات بعد ركلة الجزاء بينما ضاعت أخطر فرص الكويت عندما سدد فيصل زايد ضربة رأس لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 67.

وقال كانو صاحب هدف الفوز في تصريحات تلفزيونية "ربما لم يتوقع أحد أن نظهر بهذا المستوى أمام منافس كبير يلعب على أرضه لكننا نعرف إمكاناتنا جيدا". وأضاف "أغلقنا المساحات أمام الكويت وحتى بعد الهدف هاجمنا لضمان الفوز وتعويض الخسارة من الإمارات وسنتطلع للفوز على السعودية في اللقاء المقبل".

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