بطولة كأس الخليج.. مواجهة مثيرة في يوم الافتتاح

أخبار الآن | الكويت - الكويت - (وكالات)

تنطلق الیوم منافسات المجموعة الاولى في دورة كأس الخلیج العربي ال23 لكرة القدم بلقائین الاول يجمع الازرق الكويتي بالاخضر السعودي والاخر يجمع الابیض الاماراتي بالاحمر العماني.

وسیستضیف استاد جابر الدولي فعالیات حفل افتتاح خلیجي 23

الافتتاحیة ستجمع بین منتخب الكويت ونظیره السعودي في مباراة وصفت "بكلاسیكو الخلیجي" وبعد لقاء الازرق والاخضر سیواجه منتخب الامارات المنتخب العماني على الاستاد ذاته ضمن منافسات المجموعة ذاتھا.

ووضع المدرب الإيطالي للأبيض الإماراتي البرتو زاكيروني أمس لمساته الفنية الأخيرة في ملعب نادي كاظمة، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين الذين تواجدوا ضمن قائمة العرس الخليجي.

وكان واضحاً من الأداء في التدريبات ارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين قبل وأثناء المران. وأكد زاكيروني في حديث لوسائل الإعلام جاهزية المنتخب للقاء اليوم الذي وصفه بالصعب.

يذكر ان مباريات المجموعة الاولى ستلعب على استاد جابر الدولي فیما سیحتضن استاد نادي الكويت منافسات المجموعة. وتضم المجموعة الثانیة منتخبات البحرين والعراق وقطر والیمن والتي

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