بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع الفرنسي كومان حتى 2023

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة - (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم رسميا، تمديد تعاقده مع الفرنسي الدولي كين غسلي كومان حتى عام 2023 .

وقال حسن صالح ميديتش مدير الكرة بالنادي، في تصريحات نُشرت على الموقع الرسمي للفريق إن كومان البالغ من العمر 21 عاما هو لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة للمستقبل". وسيصبح رمزا بارزا بالفريق في المستقبل."

وأضاف "نحن سعداء بنجاحنا في إبقاء كومان بالنادي لفترة أطول، ونحن واثقون من أنه سيصبح رمزا بارزا بالفريق في المستقبل."

ومن جانبه، قال كومان "سعيد للغاية بمواصلة اللعب هنا لفترة طويلة، أشعر بأنني في بيتي سواء في نادي بايرن أو في مدينة ميونيخ".

وانضم كومان إلى بايرن في أغسطس، 2015 بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي.

وفي أبريل الماضي، قرر النادي البافاري استخدام البند الذي يتيح له شراء اللاعب، وذلك مقابل 21 مليون يورو.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2020، قبل تمديده لثلاثة أعوام أخرى.

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