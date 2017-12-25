السعودية والإمارات أقرب إلى المربع الذهبي بكأس الخليج

أخبار الآن | الكويت - (وكالات)

‭‭‬‬تقاسمت السعودية والإمارات الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد التعادل بدون أهداف، ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.

ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط، بعدما فازت السعودية 2-1على الكويت وتغلبت الإمارات 1-صفر على عمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وجاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية، عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وأبرزت هذه المباراة إمكانيات اللاعبين السعوديين الشباب، الذين يسعون لحجز مكانهم في كأس العالم 2018، في الوقت الذي أثار فيه أداء "الأبيض" الإماراتي مخاوف جماهره بعد أن قدم نجومه مستوى غير مرض في هذا اللقاء.

وبدأت المباراة بمرحلة جس نبض من الجانبين استمرت لدقائق خلت من المحاولات الهجومية الجادة ، مع تفوق نسبي للمنتخب الإماراتي من حيث السيطرة والتقدم الهجومي طوال عشر دقائق.

وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 11 ، حيث انطلق الإماراتي علي مبخوت وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء في ظل مطاردة دفاعية ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

واصل المنتخب الإماراتي تفوقه الهجومي وتألق لاعبوه في الاختراق من الجانبين لكنه لم يشكل الخطورة الكافية على شباك الحارس السعودي عساف القرني.

وبمرور أول ربع ساعة ، دخل المنتخب السعودي في الأجواء وبدأ تبادل المحاولات الهجومية مع منافسه لكنه وجد صعوبة في التوغل إلى منطقة الجزاء ، في ظل توازن واضح بين الجانبين الدفاعي والهجومي للمنتخب الإماراتي.

وتألق النجم عمر عبد الرحمن في صفوف المنتخب الإماراتي حيث شكلت تمريراته ولمساته المهارية مصدر إزعاج متواصل للدفاع السعودي ، وكاد شقيقه محمد عبد الرحمن أن يتقدم للإمارات في الدقيقة 24 عندما تلقى الكرة من ضربة ركنية ووجهها نحو الشباك بلمسة مهارية لكن الحارس تصدى لها.

وعزز المنتخب السعودي نسبة استحواذه على الكرة تدريجيا لكنه عانى من البطء شيئا ما في الانطلاقات الهجومية وتفكيك الدفاع الإماراتي.

وجاءت الدقيقة 36 لتحمل أخطر فرص الشوط الأول ، حيث تلقى النجم السعودي مختار فلاتة طولية بالقرب من منتصف الملعب وانطلق في الوقت الذي خرج فيه الحارس الإماراتي خالد عيسى من مرماه ، لكن عيسى عاد في اللحظة المناسبة ليتصدى ببراعة لكرة ساقطة (لوب) ساحرة سددها فلاتة ، لتمر في النهاية أعلى العارضة.

واستمر تبادل المحاولات بين الفريقين في الدقائق المتبقية لكن أيا منها لم يسفر عن جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي باللاعب إسماعيل الحمادي بدلا من محمد عبد الرحمن.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع لعب أسرع، واتسمت الدقائق الأولى بحذر دفاعي أكبر من جانب الفريق السعودي ، الذي سقط لاعبه مختار فلاتة إثر تدخل قوي في الدقيقة 49 لكنه تلقى العلاج وواصل اللعب.

ومرت أول ربع ساعة دون أي فرص حقيقية على المرميين مع ميل الأفضلية بعض الشيء لصالح المنتخب السعودي.

وجاءت أول فرصة في الشوط الثاني مع حلول الدقيقة 67 بعد مجهود رائع من محمد ابراهيم كانو قبل أن يمرر إلى سلمان المؤشر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من فوق الشباك.

ووصل الأخضر السعودي لمرمى الأبيض الإماراتي مرتين متتاليتين الأول عبر تسديدة قوية من مختار فلاتة مرت مباشرة بجوار القائم ثم ضربة حرة مباشرة نفذها عبد الرحمن العبيد لكن الكرة مرت من فوق المرمى بسنتيمترات قليلة.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في الوقت الذي ظهر الفريق الإماراتي بمستوى أقل كثير مما كان عليه في الشوط الأول واكتفى بأداء الدور الدفاعي فقط.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجمات متتالية من جانب الفريق الإماراتي بحثا عن خطف هدف الفوز لكن ذلك لم يتحقق رغم الفرص العديدة التي لاحت للفريق.





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