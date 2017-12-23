الإمارات تفوز على عمان بهدف نظيف في بطولة كأس الخليج العربي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)
فاز منتخب الإمارات العربية المتحدة على منتخب عمان بهدف مقابل لا شيء في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس الخليج "خليجي23" .
وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم نادي الجزيرة علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة .
وألغى حكم اللقاء هدفا لعُمان سجله خالد الهاجري في الدقيقة 78 بداعي التسلل، لتحسم الإمارات الفوز لصالحها، وتتقاسم صدارة المجموعة مع السعودية.
وكان المنتخب السعودي حقق انتصارا مهما بنتيجة 2-1، على نظيره الكويتي صاحب الضيافة، في وقت سابق الجمعة.
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