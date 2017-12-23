الإمارات تفوز على عمان بهدف نظيف في بطولة كأس الخليج العربي

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... هاميلتون يحطم الرقم القياسي لأسطورة الفورملا ون "شوماخر" حطم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس رقم الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر بانطلاقه من المركز الأول للمرة الـ69 في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا ون

... مسؤولو فريق برشلونة يحسمون جدل "الوقفة الشرفية" للريال حسم مسؤولو "برشلونة" الإسباني الجدل بشأن طقوس ما قبل مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني، السبت المقبل، بعد تقارير عن وقفة شرفية سينفذها لاعبو الفريق الكتالوني